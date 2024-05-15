Економіка

По всій Україні вводять графіки відключень світла

15 Травня 2024 20:14
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електроенергія
Енергетики перевіряють трансформатор, пошкоджений через російський ракетний обстріл / Фото: AP

Впродовж доби, 16 травня, по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. 

Про це повідомляє “Укренерго”.

“Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною”, – йдеться у повідомленні.

Диспетчерський центр “Укренерго” вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. 

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.  

Як зазначили в  Укренерго, причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

“Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. 

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується”, – роз’яснили в компанії.


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