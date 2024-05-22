Платіжні карти від ПУМБ

Різноманіття банківських карток сьогодні відображає різні потреби користувачів. Вони стали необхідною складовою нашого фінансового життя, дозволяючи здійснювати різноманітні операції, починаючи від оплати покупок в магазинах і закінчуючи переказами коштів через інтернет-банкінг.

Історія банківських карток почалася у 1951 році, коли Franklin National Bank випустив першу пластикову картку. American Express активно просувала їх, навіть розсилаючи їх безкоштовно своїм клієнтам поштою.

Сьогодні банківські картки мають різні функції, які відповідають різним потребам користувачів. Деякі з них надають можливість оплачувати покупки за кредитом або класти гроші на депозит, інші дозволяють отримувати кешбек за покупки або здійснювати миттєві перекази коштів – https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta.

Основні види?

Вибір відповідної картки може бути складним завданням, оскільки різні види карток відповідають різним потребам користувачів. Ось деякі з найпопулярніших типів.

Дебетові картки. Ці картки передбачають використання власних коштів на рахунку. Вони дозволяють оплачувати покупки, перекладати гроші через мобільний додаток і здійснювати інші операції в межах доступних коштів. Кредитні картки відрізняються від дебетових тим, що на них банк встановлює кредитний ліміт, і ви можете користуватися грошима банку, які потрібно повернути за обумовленим договором. З дебетової картки ви витрачаєте тільки власні кошти. Кредитні картки використовуються для оплати товарів і послуг, зняття готівки, а також є дійсно зручними у ситуаціях, коли потрібні термінові кошти.

Переваги платіжної картки від ПУМБ

Якщо шукаєте хороший варіант платіжної карти для зберігання та витрачання власних (не банківських) коштів, тоді придивіться до картки всеКАРТА від ПУМБ. Жодних комісій та додаткових платежів за зняття грошей в банкоматах по Україні. При цьому, банкоматах не лише мережі ПУМБ, але взагалі будь-яких банкоматів на території України. Якщо ж ви будете знімати кошти за кордоном, тоді доведеться сплатити всього лише 1,5% від вибраної суми. Також, серед переваг:

0 грн комісії відкриття, обслуговування та поповнення;

комісії відкриття, обслуговування та поповнення; 0% комісії за перекази на картки інших українських банків у гривні у застосунку ПУМБ Online;

комісії за перекази на картки інших українських банків у гривні у застосунку ПУМБ Online; 0% комісії за оплату комуналки та поповнення мобільного у застосунку;

комісії за оплату комуналки та поповнення мобільного у застосунку; Купівля та конвертація валюти онлайн.

Та кешбек – до 20% витрачених з картки грошей за 3 різні категорії витрат (наприклад, продукти харчування, ліки, товари для тварин чи одяг, взуття) будуть повернені назад на рахунок в рамках послуги кешбек.

На сайті pumb.ua зможете дізнатись більше про всі можливості та умови користування всеКАРТА від ПУМБ.