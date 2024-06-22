Наразі відомо про двох загиблих і 18 постраждалих після удару по Харкову

Щонайменше двоє загиблих і 18 постраждалих внаслідок бомбардування Харкова російськими військами 22 червня 2024.

Попередньо, РФ завдала чотирьох ударів КАБами по місту. Повідомлялось про потрапляння в район щільної житлової забудови.

Внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах, передає Суспільне.

За даними ЗМІ, одна з загиблих внаслідок влучання авіабомби по середмістю Харкова — пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.

Зауважимо, що у Харківській області повітряна тривога триває від 07:23. О 15:02 Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.