Кримінал

Кількість постраждалих після атаки на Харків зросла до 52 людей
22 Червня 2024 20:52
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обстріл, харків
Слідчий тримає в руках уламок боєприпасу УМПБ Д-30, яким обстрілювали Харків 22 червня 2024 / Фото Харківська обласна прокуратура

Станом на 20:20 кількість постраждалих внаслідок обстрілу Основʼянського району Харкова зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Ще троє людей загинули.

За даними слідства, 22 червня близько 15:10 війська рф завдали авіаудари по Харкову. У Холодногірському районі зафіксовано влучання по території підприємства.

В Основʼянському районі міста авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Перші три поверхи повністю зруйновані.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту чотирма УМПБ Д-30 з території населеного пункту Строїтель Бєлгородської області РФ.


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