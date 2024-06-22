Кількість постраждалих після атаки на Харків зросла до 52 людей

Станом на 20:20 кількість постраждалих внаслідок обстрілу Основʼянського району Харкова зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Ще троє людей загинули.

За даними слідства, 22 червня близько 15:10 війська рф завдали авіаудари по Харкову. У Холодногірському районі зафіксовано влучання по території підприємства.

В Основʼянському районі міста авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Перші три поверхи повністю зруйновані.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту чотирма УМПБ Д-30 з території населеного пункту Строїтель Бєлгородської області РФ.