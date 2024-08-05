Платіжна картка Trustee Plus — рік разом зі спільнотою та 80 000 щасливих клієнтів

З 1 по 12 серпня 2024 року криптогаманець Trustee Plus святкує перший рік існування власної платіжної картки. Розробники зазначили, що цей продукт повністю перевернув уявлення українців про можливості сфери цифрових активів і вручив у їхні руки справжній «козир».

Понад 450 000 осіб встигли скористатися послугами криптогаманця Trustee Plus, тоді як кількість випущених карток переступила за поріг у 80 000. Не можна також не згадати про обсяг проведених через сервіс транзакцій, адже їхня кількість перевищила 10 млн.

На честь знаменної події компанія проводить безпрецедентну акцію і дає можливість оформити платіжну карту Trustee Plus зі знижкою 50%. Кращого варіанту для входу у сферу цифрових активів складно придумати й ми радимо не втрачати цей шанс!

«За минулий рік наш продукт не тільки довів свою життєздатність, а й став зажаданим серед десятків тисяч українців. Платіжна картка Trustee Plus відкрила нашим клієнтам можливості, які раніше здавалися недосяжними. Ми продовжуватимемо розвивати наш сервіс для Web3-спільноти та готуємо безліч нових продуктів та інновацій», — заявив генеральний директор Trustee Plus Вадим Груша.

Варто звернути увагу, що попри значні успіхи, проєкт перебуває на ранній стадії свого розвитку. Розробники вже працюють над впровадженням нових функцій і поліпшень криптогаманця. І судячи з їх результатів, команда має великі плани на майбутнє.

Однією з таких інновацій стала пильна увага Trustee Plus до популярних Telegram-ігор (тапалок), на кшталт Hamster Combat і Dogs. Розробники подбали, що гравці могли вивести внутрішньоігрові монети на картку Trustee Plus за допомогою стейблкоїнів USDT. Це дає змогу користувачам без зайвих проблем переводити віртуальні токени в реальні гроші.

Нагадаємо, що за допомогою криптогаманця ви також можете купити біткоїн Trustee і велику кількість інших активів. При цьому безліч операцій доступні без комісії, а нещодавно платформа запустила P2P-майданчик для зручної торгівлі криптовалютою.

Ми з нетерпінням чекаємо нових пропозицій від команди Trustee Plus і раді разом з ними відзначити першу річницю популярної платіжної картки.