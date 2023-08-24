Суспільство

Північна Корея вдруге невдало запустила супутник-шпигун

24 Серпня 2023 17:23
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корея

У Північній Кореї заявили, що запуск їхнього розвідувального супутника закінчився невдачею, і пообіцяли спробувати зробити це ще раз у жовтні.

Про це повідомляє Північнокорейське державне ЗМІ KCNA. За їхніми даними, ракетний прискорювач мав проблему з третім ступенем.

«Польоти першого і другого ступенів ракети були нормальними, але запуск не вдався через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня», — йдеться в публікації державного інформаційного агентства KCNA.

У компанії заявили, що «причина аварії не є великою проблемою», пообіцявши при цьому провести третій запуск у жовтні після вивчення проблеми та вжиття заходів щодо її усунення.

Через запуск північнокорейської ракети у Японії лунала повітряна тривога. Мешканці префектури Окінава ховалися в укриттях. Приблизно через 20 хвилин після оголошення тривоги японський уряд повідомив, що ракета пролетіла. Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що частини ракети впали в Жовте море, Східнокитайське море і Тихий океан, повідомило японське інформаційне агентство Kyodo News.


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