Політика

Південна Корея відмовилася продати Україні зброю, – SBS
28 Листопада 2024 13:40
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Південна Корея заявила, що не може продати Україні зброю, повідомляє місцевий телеканал SBS.

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідала Сеул, пропонуючи угоди на закупівлю корейської військової техніки, зокрема зенітних ракет, радарів і 155-мм боєприпасів.

Сеул заявив, що продаж зброї країні, яка воює, порушує його законодавство, а також у нього недостатньо виробничих потужностей і запасів, щоб здійснювати поставки всім охочим до 2030 року.

Проте телеканал SBS припускає, що відмова також може бути пов’язана з можливим поверненням Дональда Трампа на посаду президента США.

Сам Умєров назвав переговори конструктивними та повідомив, що надав дані про участь північнокорейських військових у війні на боці Росії. Також він висловив сподівання на поглиблення співпраці між Україною та Південною Кореєю в майбутньому.


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