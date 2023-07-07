Політика

Після розмови з Зеленським, Ердоган, можливо, поспілкується з Путіним 

7 Липня 2023 12:53
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путін, зеленський, Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським може поговорити із главою Кремля Владіміром Путіним.

Про це повідомив турецький телеканал A Habеr.

Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі, повідомила, що після цього в Ердогана запланований контакт із Путіним.

Під час візиту Зеленського обговорюватимуться останні події щодо війни РФ проти України, продовження “зернової угоди” та двосторонні відносини.


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