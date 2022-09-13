Політика

Після поразки під Харковом Росії знадобляться роки, щоб відновити військовий потенціал – розвідка

13 Вересня 2022 08:15
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Підрозділи російських військ, виведені з Харківської області за останній тиждень, входили до складу 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА), які підпорядковуються Західному військовому округу.

За інформацією воєнної розвідки Великобританії, 1 ГТА зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу під Харковом.

“1-а танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, призначена для оборони Москви і для проведення контрударів у разі війни з НАТО”, – зазначається у щоденному звіті.
Оскільки 1-а гвардійська танкова армія та інші формування серйозно деградували, ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал, – вважають британці.


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