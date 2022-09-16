Кримінал

Після нічного удару по Харкову часткової руйнації зазнали декілька гаражів, згорів легковик

16 Вересня 2022 08:35
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Як повідомлялося, сьогодні близько 03:30 ворог вдарив ракетами по Харкову. Одна з них влучила у землю біля житлової двоповерхівки у Слобідському районі міста. Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, в результаті вибуху 5 приватних гаражів зазнали часткових руйнацій, також маються пошкодження вікон та даху у житлових будинках, що розташовані біля епіцентру вибуху.

“4 особи отримали легкі поранення. Після огляду та надання допомоги медиками швидкої вони відмовились від госпіталізації”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, від потрапляння розжарених уламків ракети загорівся автомобіль “KIA”, що стояв у дворі. Він був зруйнований вщент і горів на всій своїй площі. Рятувальники загасили вогонь за допомогою повітряно-механічної піни.

Друга ракета потрапила у дорожнє полотно в Київському районі. Поблизу влучання зруйновано одноповерхову будівлю. Пожежі не було.


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