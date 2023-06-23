Політика

Підтримка “Альтернативи для Німеччини” продовжує зростати

23 Червня 2023 11:29
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німеччина

Правопопулістська партія “Альтернатива для Німеччини” (АдН), згідно з оприлюдненими в п’ятницю, 23 червня, результатами опитування Deutschlandtrend суспільно-правового мовника ARD, заручилася ще ширшою підтримкою серед виборців – її рейтинг наразі становить 19 відсотків. Це – максимальний показник, досягнутий цією політсилою досі за результатами опитувань Deutschlandtrend, пише DW.

Якби вибори до німецького Бундестагу відбулися найближчої неділі, то праві популісти посіли б друге місце, випередивши правлячих нині соціал-демократів (17 відсотків), “Зелених” (15 відсотків) і вільних демократів (6 відсотків). Перемогу здобув би опозиційний блок християнських партій ХДС/ХСС, рейтинг якого не змінився і, як і раніше, становить 29 відсотків.


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