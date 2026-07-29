Підліток прилетів із Норвегії до Британії для вбивства за €25 тисяч

У Великій Британії 19-річного Йоганнеса Натланда визнали винним у змові з метою вбивства. За даними слідства, він прилетів із Норвегії, щоб виконати замовлення злочинної мережі Foxtrot, яку пов’язують з Іраном.

Про це повідомляє Sky News.

Суду розповіли, що Натланду запропонували €25 тисяч за вбивство невідомої жертви. Після прибуття до Великої Британії місцевий посередник передав йому координати схованок із грошима, зброєю та набоями.

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Юнака затримали 19 березня минулого року озброєні співробітники контртерористичної поліції в готелі у Гаддерсфілді, графство Вест-Йоркшир. У нього знайшли два пістолети, 12 бойових набоїв і £2 тисячі готівкою.

За матеріалами справи, Натланда завербували лише за кілька днів до затримання. До одного з учасників банди його познайомив підліток, з яким він зустрівся в закладі опіки.

Потім Натланда передали вербувальнику, який використовував псевдонім Generalen. Він діяв за вказівкою старшого координатора під ніком Agent 47 — на честь персонажа відеогри Hitman.

У листуванні, яке показали присяжним, Agent 47 вимагав терміново знайти виконавця за кордоном. На запитання про винагороду він відповів: «25 тисяч євро».

15 березня Натланд запитував у куратора, кого саме потрібно застрелити, а своїй дівчині повідомив, що вирушає на «божевільну місію».

До аеропорту Манчестера він прилетів 17 березня, коли йому було 18 років. Прикордонникам хлопець заявив, що їде зустрітися з друзями, з якими познайомився в онлайн-іграх.

Спочатку йому відмовили у в’їзді, однак відпустили під заставу до зворотного рейсу. Після цього Натланд оселився в готелі, а британський спільник вказав йому місце під мостом, де були заховані гроші.

Згодом він отримав відео та карту з маршрутом до дерева, біля якого забрав зброю і боєприпаси. Також йому передали координати викраденого автомобіля.

Під час затримання Натланд жестом зобразив пістолет і вдав, що стріляє у поліцейських. Він визнав незаконне зберігання зброї та набоїв, однак заперечував змову з метою вбивства.

У суді юнак стверджував, що спочатку вважав завдання жартом, а потім боявся, що в разі відмови вб’ють його або членів його родини. За його словами, він нібито планував вистрілити собі в ногу, щоб не виконувати замовлення.

Мати Натланда заявила, що її син не здатен на вбивство і став жертвою вербування. Вона розповіла, що його психічний стан погіршився під час пандемії COVID-19, після чого він почав експериментувати з наркотиками.

Злочинну мережу Foxtrot очолює Рава Маджид, відомий як Курдський лис. США та Велика Британія запровадили проти угруповання санкції через його причетність до нападів на єврейські та ізраїльські цілі в Європі в інтересах іранського режиму.

За даними Sky News, учасники мережі публікують пропозиції про насильницькі злочини у Snapchat, Telegram і Signal та вербують дітей віком від 12 років.