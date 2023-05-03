Кримінал

Під Харковом на міні підірвався черговий трактор

3 Травня 2023 18:55
19
читать на русском →
міна

Сьогодні близько 15:00 до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що неподалік села Погонівка біля лісосмуги між полями стався підрив трактору.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок наїзду на невідомий вибуховий предмет. “58-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Травня 2023 19:05
18

Зеленський: Ми не атакували Путіна, він потрібен трибуналу
3 Травня 2023 18:01
35

У Херсоні та області сьогодні загинули 16 мирних жителів
3 Травня 2023 17:49
91

​​Зеленський може скасувати візит до Німеччини
3 Травня 2023 17:26
157

Перша реакція російського істеблішменту на “удар по Кремлю”
3 Травня 2023 15:56
61

Міноборони: ​​”З початку війни не було знищено жодної системи HIMARS”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
усі думки