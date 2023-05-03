Під Харковом на міні підірвався черговий трактор

Сьогодні близько 15:00 до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що неподалік села Погонівка біля лісосмуги між полями стався підрив трактору.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок наїзду на невідомий вибуховий предмет. “58-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.