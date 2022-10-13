Кримінал

Під Харковом на міні підірвалися двоє дорожніх робітників

13 Жовтня 2022 09:21
59
харків, війна

Протягом минулої доби ворог продовжив терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти, розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп’янського та Богодухівського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного в Куп’янському.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування області, за добу знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети.

Утім, на жаль, в області залишається дуже високою мінна небезпека.

Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року.

Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки
ТОП-новини
13 Жовтня 2022 12:33
37

Зеленський розкритикував Червоний Хрест
13 Жовтня 2022 12:18
38

Російська влада вперше повідомила про загибель мобілізованих в Україні
13 Жовтня 2022 12:03
68

П’ятнадцять країн вирішили створити загальноєвропейську систему ППО
13 Жовтня 2022 10:29
190

У Німеччині зростає кількість українських “уклоністів”-чоловіків
13 Жовтня 2022 09:51
154

Українські війська впевнено просуваються до Херсона – розвідка Британії
Останні новини
усі новини