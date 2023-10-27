Під час окупації Куп’янщини росіянин вимагав продати йому дівчину, – СБУ

Правоохоронці заочно повідомили про підозру 26-річному російському військовому, який, за даними слідства, брав участь в обшуках у домівках жителів Куп’янського району під час окупації, фізично та психологічно знущаючись з господарів.

Слідчі розшукують Шафікова Айнура, уродженця республіки Башкортостан, повідомив речник Служби безпеки Харківщини Владислав Абдула.

За даними слідства, у квітні 2022 року в окупованому селі Первомайському місцеву родину зупинили на блокпості та запропонували продати доньку за 200 тисяч російських рублів, бо вона “занадто красива”. Батько відмовився, на що підозрюваний здивувався, чому чоловік не готовий на продаж дитини за таку суму.

“Згодом російські військовослужбовці приїхали до будинку родини та почали бити чоловіка ледве не до смерті за його непокору. Після цього підозрюваний разом з іншими окупантами повели чоловіка на розстріл, а дружину змусили залишитись чекати вдома, бо пригрозили розстріляти і її. Відвівши потерпілого до місцевого будинку культури, вони знову побили чоловіка, зробили постріл у повітря та відпустили його”, — йдеться в повідомленні пресслужби облпрокуратури.

У серпні 2022 року Айнур Шафіков прийшов з наміром знайти табельну зброю до підприємця в селі Зорянському Куп’янського району, кажуть слідчі.

“Місцеві колаборанти “злили” підозрюваному інформацію про те, що чоловік переховує зброю своєї невістки у себе вдома. Не знайшовши потрібне, російський військовий побив потерпілого та поїхав”, — зазначають у прокуратурі.

Підозрюваному загрожує до 12 років за ґратами за порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.