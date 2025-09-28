Під час масованої нічної атаки на Київ пошкоджено декілька дипустанов

Під час масованої нічної атаки на столицю уламок ракети влучив у дах консульського відділу Посольства Польщі в Києві; пошкодження незначні, робота дипустанови не зупинялася. На парковці Представництва ЄС пошкоджено кілька автомобілів, усі співробітники в безпеці.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський підтвердив ураження даху консульського відділу, зазначивши, що діяльність посольства триває у штатному режимі. Це вже другий подібний інцидент за рік: на початку липня консульську будівлю також було пошкоджено, після чого дах відремонтували.

Голова Представництва ЄС у Києві Катаріна Матернова повідомила, що вибухова хвиля пошкодила автомобілі на парковці місії; команда не постраждала і продовжує роботу.

