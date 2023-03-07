Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі)

На фронті загинув український військовослужбовець Дмитро Коцюбайло – командир “Вовків Да Вінчі”, якому президент Володимир Зеленський у 2021 році присвоїв звання Герой України. Про загибель Коцюбайла повідомив глава держави у відеозверненні.

“Сьогодні в бою загинув “Да Вінчі”, герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що “Да Вінчі” з 2014 року захищав незалежність України і був одним із наймолодших Героїв України.

“Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України <…> Україна завжди памʼятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну”, – сказав президент.

Російське вторгнення Коцюбайло і його добровольчий підрозділ зустріли на Донбасі. У середині лютого рота Да Вінчі воювала поблизу Щастя.

Пізніше його підрозділ пермістився на Криворізький напрямок, потім на Харківщину і після цього на Луганщину і Донеччину. Він брав активну участь у деокупації Харківської області.