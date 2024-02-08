Суспільство

Під Авдіївкою ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52

8 Лютого 2024 12:33
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війна
Вертоліт Ка-52 "Алігатор" / Ілюстративне фото

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 “Алігатор” разом із екіпажем. Його “приземлили” із ПЗРК 7 лютого в районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“7 лютого в операційній зоні ОСУВ “Таврія” воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52”, – розповів він.

За словами генерала, ворожий “Алігатор” з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.


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