Під Авдіївкою ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 “Алігатор” разом із екіпажем. Його “приземлили” із ПЗРК 7 лютого в районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“7 лютого в операційній зоні ОСУВ “Таврія” воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52”, – розповів він.

За словами генерала, ворожий “Алігатор” з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.