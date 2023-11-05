Політика

Під Авдіївкою окупанти втратили понад 200 своїх солдат

5 Листопада 2023 12:18
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втрати ворога, авдіївка, куп'янськ

Українські сили оборони поблизу Авдіївки протягом останньої доби знищили 212 російських загарбників.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

«Наші воїни успішно протидіють усім атакам ворога. Зауважу, що якихось стратегічних успіхів росіяни не досягли. Щодо ситуації біля Авдіївки, то там окупанти активно підтягують свої резерви. Адже щодня зазнають великих втрат у живій силі. Так, тільки за минулу добу на цьому напрямку російські окупанти втратили 212 осіб, — сказав Фітьо.

За його словами, нині на всіх напрямках російські військові якомога більше залучають військової техніки для забезпечення своїх штурмових дій, бо розуміють, що незабаром підуть дощ, які ускладнять просування бездоріжжям.

«На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається знайти слабкі місця нашої оборони. Там не припиняються його атаки. За минулу добу відбулося 14 бойових зіткнень, а також окупанти здійснили один авіаудар і застосували 11 дронів-камікадзе. Мета росіян незмінна й полягає в захопленні Куп’янська, бо це великий вузловий центр», – додав начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ.


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