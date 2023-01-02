Переважна більшість українців не готова міняти території на мир

Громадяни України не готові поступитися територіями заради припинення війни. Такі результати отримали автори опитування Київського міжнародного інституту соціології.

З 2005 опитаних 85% вважають неприпустимими будь-які територіальні поступки. Лише 8% вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності Україна може відмовитись від частини своєї території.

Такий результат зберігається у всіх регіонах, навіть у східних, на яких війна впливає найсильніше.

Опитування проводиться регулярно з початку повномасштабної війни, але його результати незначно змінюються. У травні проти будь-яких територіальних поступок було 82% опитаних, а у вересні – 87%.