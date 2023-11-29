Суспільство

Перемир’я між ЦАХАЛ та ХАМАС може бути продовжене на два дні – Bloomberg

29 Листопада 2023 21:55
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ізраїль

Переговори між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС за посередництва Катару, а також Сполучених Штатів, щодо тимчасового перемир’я в секторі Гази зосереджені на можливості продовження тиші ще принаймні на два наступних дні.

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg у середу, із посиланням на джерела, обізнані з процесом перемовин.

«Учасники переговорного процесу, в тому числі, Катар і США, наполягали на дотриманні угоди про перемир’я в Газі, яка має завершитися за кілька годин, із перспективою продовження на щонайменше два дні», – зазначається в публікації.

Уточнюється, що розмови, які ведуться головним чином через Катар, проходять за зачиненими дверима.


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