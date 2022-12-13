Техно

Пекін заборонив експорт до Росії процесорів Loongson

13 Грудня 2022 15:02
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санкції

Уряд Китаю заборонив постачання в Росію процесорів Loongson, повідомляє “Комерсант” з посиланням на “джерело, близьке до Мінцифри”. Заборона пов’язана з тим, що технологія виробництва чіпів є стратегічно важливою та використовується у китайському військово-промисловому комплексі.

“Хоча російські компанії не сильно залежали від китайських процесорів, при теоретичному блокуванні паралельного імпорту вони сподівалися перейти на рішення Loongson”, – цитує джерело видання.

Російські виробники електроніки планували замінити на Loongson процесори Intel у разі блокування каналів паралельного імпорту, але тепер імпортувати китайські чіпи заборонено.

Після початку повномасштабної війни в Україні ключові виробники процесорів призупинили постачання Росії. Згідно з новим російським законом про паралельний імпорт, процесори Intel ввозити в країну дозволено – але коли вони закінчаться, перейти планувалося саме на китайські чіпи Loongson.

Хоча офіційно продаж Loongson заборонений, ноутбуки та материнські плати з цим процесором все ще можна замовити на AliExpress, додає видання. Втім, невідомо, чи буде виконане таке замовлення.


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