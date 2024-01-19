Суспільство

Печерський суд Києва обирає запобіжний захід Мазепі

19 Січня 2024 14:30
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суд, мазепа

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі, якому інкримінують організацію схеми заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури.

Клопотання ДБР про обрання запобіжного заходу розглядає суддя Євген Хайнацький, передає кореспондент Укрінформу.

Прокурор озвучив клопотання про обрання Мазепі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 700 млн грн.

Адвокати Мазепи оголосили відвід судді Хайнацькому. Нині у судовому засіданні оголошена перерва.

Як повідомлялося, 18 січня Мазепу затримали під час проходження українсько-польського кордону у пункті пропуску «Шегині».

У різних регіонах України правоохоронці затримали також трьох інших учасників злочинного угруповання, зокрема брата організатора.

В ДБР зазначили, що злочинну організацію, яка протиправно заволоділа понад 7 гектарами земель, де розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, викрили наприкінці листопада минулого року. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.


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