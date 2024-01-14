Політика

Париж і Берлін пообіцяли продовжити підтримку України

14 Січня 2024 19:56
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Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне і його колега з Німеччини Анналена Бербок заявили, що Париж і Берлін продовжуватимуть підтримувати Київ, передає AFP.

“Ми повністю згодні, що повинні підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно”, – сказав Сежурне на спільній прес-конференції з Бербок.

Глава МЗС ФРН заявила, що підтримка триватиме, поки російські війська не підуть з української території, при цьому визнавши, що Володимир Путін “не має наміру зупинятися”.

У суботу Сежурне зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві під час свого першого офіційного закордонного візиту.

За підсумками зустрічі Зеленський заявив, що з французьким міністром обговорювали оборонні потреби, включно зі спільним виробництвом безпілотників, артилерії та подальшим зміцненням протиповітряної оборони.


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