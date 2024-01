Париж і Берлін пообіцяли продовжити підтримку України

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне і його колега з Німеччини Анналена Бербок заявили, що Париж і Берлін продовжуватимуть підтримувати Київ, передає AFP.

“Ми повністю згодні, що повинні підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно”, – сказав Сежурне на спільній прес-конференції з Бербок.

Глава МЗС ФРН заявила, що підтримка триватиме, поки російські війська не підуть з української території, при цьому визнавши, що Володимир Путін “не має наміру зупинятися”.

#UPDATE France's new foreign minister and his German counterpart said on Sunday they would continue to support to Ukraine for as long as needed, nearly two years after the Russian invasion. pic.twitter.com/vdDVviRwhr