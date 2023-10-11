Суспільство

Папа Римський закликав ХАМАС звільнити заручників

11 Жовтня 2023 12:28
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війна, ізраїль, Папа Римський

Папа Франциск закликав до негайного звільнення заручників, захоплених ХАМАСом під час масованого нападу на ізраїльські міста, і висловив свою стурбованість щодо облоги Сектора Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на слова глави католицької церкви наприкінці щотижневої аудієнції у Ватикані

“Я прошу негайно звільнити заручників”.

Він підкреслив, що той, на кого напали, має право захищатися, але водночас заявив, що “дуже стурбований тотальною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також є багато невинних жертв”.

“Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а розпалюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують страждати обидві сторони. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир. Мир, побудований на справедливості, діалозі і мужності братерства”, − заявив Папа.


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