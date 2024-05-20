Суспільство

Папа Римський закликав до мирних переговорів

20 Травня 2024 13:59
Папа Римський
Папа Римський / Getty Images

У нещодавньому інтерв’ю CBS News Папа Римський говорив про ЛГБТК-спільноту, жінок у церкві, сурогатне материнство тощо. Також, він звернувся до всіх вюючих країн і закликав до перемовин.

Інтерв’ю з ведучою і головною редакторкою CBS Evening News і Норою О’Доннелл опубліковане 19 травня ввечері.

Франциск звернувся до всіх країн у світі, які воюють, із закликом: “Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб вести переговори про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна”.

Папа Франциск раніше закликав до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у багатьох своїх проповідях. Його слова стосуються і війни в Україні.

“Що я можу зробити, так це молитися. Я багато молюся за мир. А також пропонувати: «Будь ласка, зупиніться. Почніть перемовини»”, — додав Папа.

Франциск не планує йти на пенсію. Він сказав журналістці, що ця ідея ніколи навіть не спадала йому на думку.

“Можливо, якщо настане день, коли моє здоров’я не дасть мені рухатися далі, мені доведеться це зробити. Але мені це ніколи не спадало на думку. Може, тому, що єдина моя недуга — це коліно, а справи з ним стають набагато кращі”.


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