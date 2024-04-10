Остін розкритикував українські атаки на НПЗ

Глава Пентагону заявив, що атаки України на НПЗ в Росії матимуть вплив на глобальні енергетичні ринки.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил, Bloomberg

Остін закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях.

“Такі атаки можуть впливати на глобальну енергетичну ситуацію. Україні краще вражати тактичні та оперативні цілі, що можуть вплинути безпосередньо на бій”.

Окрім цього Остін закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні і підкреслив, що така допомога сприятиме також збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах, ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості.

Bloomberg пише, що коментарі Остіна відразу засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування: “Думаю, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів”.

Bloomberg також зазначив, що адміністрація Байдена присвячує багато уваги боротьбі з інфляцією, включно із цінами на бензин для американських споживачів.