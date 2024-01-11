Суспільство

Останніми днями кияни повідомляють про “примерзлих” до льоду птахів

11 Січня 2024 14:34
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київ

У Києві через морози та замерзання великих водойм почастішали звернення з приводу птахів, які “примерзли” до льоду.

Як повідомили в організації Kyiv Animal Rescue Group, лише за 9 січня їм надійшло 70 дзвінків, 10 з яких передали в роботу рятувальникам. Вони допомогли трьом лебедям і двом індокачкам.

Лебедів знайшли на Оболоні, вздовж вулиці Прирічної. Вони були знесиленими та мали ознаки хвороби. Однак жоден з них насправді не примерз до льоду. 

Лебеді не могли літати, тому пішки або вплав намагалися втекти від рятувальників. Наразі їх передали на лікування в Центр порятунку диких тварин.

У Kyiv Animal Rescue Group наголошують, що не всі птахи у морози потребують допомоги. 

“Група птахів (троє та більше особин), яка перебуває на льоді чи у невеликій ополонці, не потребує жодного втручання з боку людини. Вони не примерзають, а просто перечікують мороз. 

Перебуваючи в режимі “енергозбереження”, птахи можуть годинами сидіти без руху. Якщо турбувати їх, лякати та змушувати летіти – це призведе лише до зайвої витрати їхньої енергії, але аж ніяк до порятунку”, – пояснюють рятівники.

Допомоги потребують одинокі птахи, які:

  • відбилися від зграї;
  • сидять чи ходять на одному місці й не можуть злетіти;
  • мають очевидні травми. 

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