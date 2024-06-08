Ось все, що Apple планує показати на своєму заході WWDC

Apple Inc. зазвичай не є першою компанією, яка виводить на ринок нові категорії продуктів – як це було з iPhone, смарт-годинниками та Vision Pro. Всі ці напрямки були створені ще до появи компанії, але Apple знайшла спосіб заявити про себе.

Тепер вона хоче зробити щось подібне зі штучним інтелектом, пише Bloomberg. Майже через два роки після того, як почалося шалене захоплення генеративним ШІ, компанія готується викласти своє бачення цієї технології. На щорічній Всесвітній конференції для розробників у понеділок Apple оголосить про плани глибокої інтеграції штучного інтелекту у свої основні програми та функції, підтверджуючи при цьому прихильність до конфіденційності та безпеки.

За словами людей, знайомих з планами, нова система штучного інтелекту компанії отримає назву Apple Intelligence і з’явиться в нових версіях операційних систем iPhone, iPad і Mac. Також планується партнерство з компанією OpenAI, яка працює над створенням чат-бота, схожого на ChatGPT. А ще технологічний гігант готується показати нове програмне забезпечення для гарнітури Vision Pro, Apple Watch і телевізійних платформ.

Функції штучного інтелекту займуть близько половини основної презентації Apple на WWDC, яка починається о 10 ранку за тихоокеанським часом і зазвичай триває близько двох годин. Деякі з найбільш обговорюваних функцій можуть бути не пов’язані зі штучним інтелектом, наприклад, ті, що роблять iPhone більш кастомізованим і покращують Apple Watch. Представник компанії відмовився коментувати ці плани.

Ось, чого, на думку Bloomberg, варто очікувати під час основного виступу:

Можливості штучного інтелекту

Підхід Apple до штучного інтелекту передбачає інтеграцію технології в якомога більшу кількість своїх додатків таким чином, щоб в ідеалі полегшити повсякденне життя користувачів. Компанія менше зосереджується на технологіях, що створюють ефект вибуху, таких як генерація зображень і відео, а натомість зосереджується на функціях, що мають широку привабливість.

Нові можливості будуть доступними за бажанням, тобто Apple не змушуватиме користувачів використовувати їх, якщо вони цього не хочуть. Компанія також позиціонуватиме їх як бета-версію. Вимоги до обробки даних ШІ означатимуть, що користувачам знадобиться iPhone 15 Pro або одна з моделей, що вийдуть цього року. Якщо вони використовують iPad або Mac, їм знадобляться моделі щонайменше з чіпом M1.

Функції штучного інтелекту Apple працюватимуть на основі власних технологій та інструментів OpenAI. Сервіси покладатимуться або на обробку даних на пристрої, або на хмарні обчислення, залежно від складності поставленого завдання. Нові операційні системи включатимуть алгоритм, який визначатиме, який підхід слід застосувати для кожної конкретної задачі.

Після того, як Apple роками не рекомендувала використовувати хмарні сервери для обробки даних і навіть карала конкурентів, які це робили, вона ризикує спровокувати суперечки, використовуючи хмару для ШІ. Тому значна частина її презентації буде присвячена запобіжним заходам, яких вживає компанія, включаючи функції безпеки на чіпах, які вона використовує в своїх центрах обробки даних. Apple також не буде створювати профілі користувачів на основі даних клієнтів, і компанія буде генерувати звіти, щоб показати, що інформація споживачів знаходиться в безпеці і не продається і не читається. У той же час, Apple все ще буде рекламувати переваги обробки даних на пристрої – коли вона стане доступною.

Основним компонентом просування штучного інтелекту є узагальнення. Apple планує створити функції, які зможуть швидко переглядати статті та веб-сторінки в браузері Safari. Вони також зможуть підсумовувати нотатки зустрічей, текстові повідомлення та електронні листи. Крім того, Apple планує запровадити функцію швидкого перегляду пропущених сповіщень, що дозволить користувачам швидко переглянути те, що вони пропустили, коли не дивилися у свій телефон.

Інша частина цього – пропозиції відповідей. iPhone зможе автоматично створювати повноцінні відповіді на електронні листи та текстові повідомлення від імені користувача.

Siri також стане частиною нового прориву в галузі штучного інтелекту, оскільки Apple планує оновити свій сервіс голосового управління на основі великих мовних моделей – основної технології, що лежить в основі генеративного штучного інтелекту. Вперше користувачі Siri зможуть мати точний контроль над окремими функціями та діями в додатках. Наприклад, люди зможуть попросити Siri видалити електронний лист, відредагувати фотографію або підсумувати статтю в новинах. З часом Apple поширить цю функцію на сторонні додатки і дозволить користувачам об’єднувати кілька команд в один запит. Однак ці функції навряд чи з’являться раніше наступного року.

Xcode, програмне забезпечення Apple для розробки додатків, також отримає значні вливання ШІ. Він працюватиме подібно до GitHub Copilot від Microsoft Corp., який може автоматично завершувати код для програмістів. Хоча Apple вже використовує цей новий інструмент для розробників всередині компанії, навряд чи вона випустить його в повному обсязі для сторонніх розробників до наступного року.

Додаток Mail також отримає велике оновлення. У ньому з’явиться функція, подібна до Gmail, яка автоматично розподілятиме вхідні повідомлення за категоріями.

Однією з функцій, яка, ймовірно, приверне багато уваги серед покоління Z – і, можливо, решти населення – стануть емодзі, створені за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект використовуватиметься для створення персоналізованих символів емодзі на льоту, які представлятимуть фрази або слова під час їхнього набору. Це означає, що з’явиться набагато більше варіантів, ніж у стандартизованій бібліотеці емодзі, яка вже давно вбудована в iPhone.

Голосові нотатки отримають вкрай необхідне вливання штучного інтелекту: компанія додасть можливість автоматичної транскрипції записів. Ця функція вже давно доступна в пристроях Google Pixel і багатьох сторонніх додатках для запису голосу.

ШІ також з’явиться в додатку “Фотографії”, який додасть нові можливості для редагування фотографій. Це полегшить покращення зображення або видалення людини чи об’єкта з кадру.

Інші оновлення програмного забезпечення Apple

Десятиліттями команда промислового дизайну Apple диктувала зовнішній вигляд усіх продуктів компанії, гарантуючи, що програмне забезпечення, яке працює на пристроях, відповідає чистим лініям і простоті апаратного забезпечення. Тепер користувачі отримають трохи більше права голосу. В новітній операційній системі для iPhone – iOS 18 під кодовою назвою Crystal – іконки додатків більше не повинні будуть залишатися в акуратній сітці. Натомість користувачі зможуть розміщувати іконки на домашньому екрані в будь-якому місці на свій розсуд. Більше того, кольори іконок вперше можна буде налаштовувати. Це означає, що користувачі зможуть зробити всі свої додатки для соціальних мереж синіми або іконки, пов’язані з фінансами, зеленими. Все разом це вважається найбільшим оновленням домашнього екрану за 17-річну історію iPhone.

Центр управління, ще одна ключова частина операційної системи iPhone, отримає оновлений інтерфейс, який дозволить переставляти кнопки швидкого доступу в межах самого подання Центру управління та розміщувати їх на кількох сторінках. У ньому також з’явиться новий музичний віджет та оновлений інтерфейс для керування “розумними” домашніми пристроями.

Додаток “Налаштування”, який залишився в цілому незмінним з часів першої версії iPhone, оновлюється на iOS, iPadOS і macOS з акцентом на покращену навігацію, кращу організацію та надійніший пошук.

Додаток “Повідомлення” отримає деякі зміни, не пов’язані зі штучним інтелектом, зокрема, змінюється функція ефектів, яка дозволяє надсилати феєрверки та інші візуальні елементи людям, яким ви пишете повідомлення. Тепер користувачі зможуть запускати ефекти з окремими словами, а не з усім повідомленням. З’являться нові кольорові іконки для тапбеків, які дозволять швидко відповісти на повідомлення за допомогою сердечка, знаку оклику або іншого символу (зараз вони сірі). Також користувачі матимуть можливість тапнути на повідомлення з будь-яким емодзі. Також з’явиться ще одна часто запитувана функція: можливість запланувати відправку повідомлення на пізніше. А в листопаді минулого року Apple оголосила, що пізніше цього року додасть RCS – або розширені комунікаційні сервіси – до iPhone, змінивши свою давню позицію. Це полегшить обмін повідомленнями з користувачами Android.

Apple запускає додаток Passwords для iOS 18, iPadOS 18 і macOS 15, який запропонує альтернативу сервісам 1Password і LastPass. По суті, це буде мобільна версія давно існуючої функції iCloud Keychain, яка наразі прихована в додатку “Налаштування”.

Компанія оновила додаток “Калькулятор” і вперше випускає його на iPad. На iPad та Mac додаток матиме такий самий інтерфейс – з круглими кнопками – як і існуюча версія для iPhone.

Календар також отримає деякі оновлення, зокрема можливість імпортувати дані з додатку Нагадування. Але ці два додатки не будуть об’єднані на iOS або macOS.

Додаток “Здоров’я” отримає деякі оновлення, включаючи покращене управління даними кров’яного тиску – в рамках підготовки до майбутніх Apple Watch, які будуть мати функцію виявлення гіпертонії. Також з’явиться підтримка нової функції перевірки слуху в навушниках Apple AirPods. Навушники також отримають нову функцію слухового апарату, але це може бути оголошено не раніше кінця цього року. Додаток “Здоров’я”, тим часом, буде краще адаптувати дані, такі як відстеження циклу, якщо людина завагітніла.

Оновлення watchOS 11 під кодовою назвою Moonstone додасть оновлений інтерфейс Siri, який унікально форматує відповіді залежно від типу запиту. Також відбудуться значні зміни в деяких ключових додатках, таких як Fitness.

Safari в macOS 15 під кодовою назвою Glow також зазнає деяких змін, але малоймовірно, що Apple збирається представити власний блокувальник реклами, хоча раніше повідомлялося про таку можливість. Рекламодавці вже виступали проти Apple’s App Tracking Transparency, або ATT, в iOS 14 кілька років тому, і компанії не потрібен ще один головний біль, пов’язаний з конфіденційністю.

Пристрої Apple отримують нові пакети шпалер, включаючи версії для Mac, які посилаються на олдскульні іконки та слогани. Шпалери для iPhone матимуть варіанти, схожі на ті, що були в попередніх версіях телефону.

Найновіший продукт компанії, Vision Pro, не зазнає значних змін у порівнянні з visionOS 2 – під кодовою назвою Constellation – але програмне забезпечення включатиме такі функції, як нові середовища, додаток Passwords та версії Vision Pro для iPad. Це повинно зробити досвід трохи більш відшліфованим. Загалом, програмне забезпечення більше зосереджене на заповненні прогалин першої версії, аніж на створенні чогось нового.

Апаратне забезпечення та те, що буде пізніше