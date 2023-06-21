Ортопедичний матрац: особливості, як вибрати

Повноцінний сон необхідний для нормального самопочуття та здоров’я в цілому. Коли людина прокидається втомленою, із болем у шиї чи спині, це означає, що матрац їй не підходить. Варто придбати виріб, який забезпечить нормальну підтримку хребта і всього тіла під час відпочинку. Це важлива вимога як для дитини, так і дорослої людини в будь-якому віці.

Правильне положення уві сні підтримує ортопедичний матрац. Існує величезна кількість моделей віз різних виробників, які відрізняються за рядом характеристик. Для профілактики болю й захворювань опорно-рухового апарату важливо, щоб спина не провисала, коли людина лежить. Стабільну підтримку забезпечить в міру м’який або жорсткий виріб – вибір залежить від вимог до комфорта, віку, стану здоров’я.

Пружинні та безпружинні моделі: чим вони відрізняються

Перш ніж придбати матрац, звертають увагу на конструкцію – в залежності від виконання, виділяють вироби на пружинному блоці та безпружинні. Перші, як уже зрозуміло з назви, мають всередині каркас, який, своєю чергою, поділяється на залежний і незалежний. Ці два типи відрізняються, тому варто уточнити, яким саме є пружинний блок перед тим, як придбати його.

Залежний коштує дешевше, проте не має дуже яскраво вираженого ортопедичного ефекту. Однак їх часто купують не лише завдяки доступній ціні, а й через наявність міцного, надійного каркаса. Такі моделі безпечні для дитини під час сну, але краще вибрати мінімальний діаметр та достатню щільність пружин. Незалежний блок забезпечує точкову підтримку хребта, тому має більш посилений ортопедичний ефект.

Безпружинний матрац не має каркасу, його роблять на основі монолітних плит або кількох шарів із різних матеріалів. Жорсткість такого виробу залежить від наповнювача, він теж забезпечує сильну чи середньої інтенсивності підтримку для хребта. Подібні моделі подобаються тим, хто любить спати у повній тиші або лягати на крайньому боці ліжка. Під час вибору кожен керується власними критеріями і побажаннями щодо комфорту під час сну.

Який саме варто придбати

Сучасні виробники пропонують ортопедичні моделі в широкому асортименті. Вони відрізняються за товщиною, шириною, довжиною, серед розмірів є як стандартні – наприклад, матрац 160х200 – так і оригінальні. Тут варто керуватися параметрами ліжка або дивану, спальне місце вибирають точно під нього. Варто враховувати, що ортопедичний виріб не має бути ані дуже жорстким, ані занадто м’яким.

Важливо мати саме таку модель, під час лежання на якій тіло зможе повноцінно розслабитись. Тому, щоб забезпечити стабільну підтримку для хребта, більшість покупців віддають перевагу жорстким матрацам, наприклад, із наповнювачем з кокосової койри. Вони не лише постійно фіксують скелет у правильному положенні, а й забезпечують профілактику захворювань опорно-рухового апарату. Серед переваг варто виділити:

стабільну підтримку хребта. Під час сну поверхня прогинається тільки в районі плечей, спини і тазу. Оскільки виріб достатньо жорсткий, він забезпечує правильне положення тіла;

повноцінне розслаблення м’язів. Матрац знімає напругу і дає можливість виспатися, адже постійно фіксує тіло у правильному положенні;

підтримка здорового мікроклімату. Важливо, щоб матрац був виготовлений із «дихаючих» матеріалів, тоді всередині нього не оселяться шкідливі для людини паразити;

екологічність. Найкращі моделі виготовляють із гіпоалергенних матеріалів.

Ортопедичні матраци підходять для дорослих і дітей. Вони відрізняються не лише за розмірами й матеріалами наповнювача, а й навантаженням, на яке розраховані. Цей показник особливо має значення для людей із зайвою вагою.