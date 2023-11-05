Суспільство

Опубліковано супутникові знімки “Залива”, по якому ЗСУ завдали ракетного удару

5 Листопада 2023 14:33
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Проект Радіо Свободи «Схеми» опублікував супутникові знімки суднобудівного заводу «Затока» імені Бутоми в Керчі, який зазнав ракетної атаки ЗСУ увечері 4 листопада.

Знімки були зроблені компанією Planet Labs 31 жовтня та 5 листопада 2023 року.

Капітан 1-го рангу ВМСУ у запасі Андрій Риженко у коментарі проекту повідомив, що пошкодження внаслідок атаки, ймовірно, отримав малий ракетний корабель «Аскольд».

«За моїми даними, на 4 листопада в Керчі був лише один корабель, здатний нести ракети класу “Калібр”, а саме “Аскольд”. Його доводили до пуття, бо вже в грудні його мають здати. Видно, що він ще на плаву, але верхню частину судна помітно пошкоджено», — зазначив Риженко.

Раніше в Міноборони РФ підтвердили атаку ЗСУ на суднобудівний завод у Керчі. У відомстві заявили, що 13 із 15 ракет вдалося збити силам ППО. Там також додали, що внаслідок влучення ракети було пошкоджено один із кораблів на заводі.


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