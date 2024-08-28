Опубліковані фото наслідків російського удару по центру Куп’янська

Кількість постраждалих від ворожого удару у Куп’янську Харківської області зросла до дванадцяти людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду. Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, серед поранених двоє працівників поліції.

За попередніми даними, війська РФ завдали удар по місту ФАБ-500 з УМПК.

UPD: станом на 19:05 кількість постраждалих зросла до 14 людей, серед них троє поліцейських.