Кримінал

Опубліковані фото наслідків російського удару по центру Куп’янська
28 Серпня 2024 19:07
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Кількість постраждалих від ворожого удару у Куп’янську Харківської області зросла до дванадцяти людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду. Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура. 

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, серед поранених двоє працівників поліції.

За попередніми даними, війська РФ завдали удар по місту ФАБ-500 з УМПК.

UPD: станом на 19:05 кількість постраждалих зросла до 14 людей, серед них троє поліцейських.

Наслідки російського удару по центру Куп’янська / Фото: Харківська обласна прокуратура, Харківська ОВА

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