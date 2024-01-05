Суспільство

Оплату картками в онлайн-казино Cosmolot заблоковано Monobankом – Гороховський

5 Січня 2024 13:55
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банки, онлайн-казино

Monobank заблокував оплату своїми картками в онлайн-казино Cosmolot після того, як зафіксував недобросовісне використання бренду банка. Відновлення прийому оплати картками стане можливим після виплатити 10 мільйонів гривень на ЗСУ.

Про це повідомив співзасновник компанії Олег Гороховський.

Як відзначив Гороховський, Cosmolot назвав один зі своїх додатків Monoban Казино.

“В рамках лікувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками Монобанк у казино Космолот. Нашим брендом так користуватися не можна. Для відновлення прийому оплати картками необхідно надіслати копію квитанції про оплату 10 мільйонів гривень на ЗСУ. Ось такий він monoBAN”, — написав Гороховський.


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