Суспільство

Олещук повідомив про бойову роботу по російських літаках на відстані понад 150 км

8 Березня 2024 13:41
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ппо
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук / Фото з ТГ-каналу Олещука

Сили ППО відпрацювали по ворожих літака на відстані понад 150 кілометрів. Результати бойової роботи перевіряють.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

“Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи”, – зазначив він.

Командувач додав, що ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ керованими авіабомбами, але підлітати близько вже не наважується.

Крім того, останні втрати авіації РФ змусили росіян зменшити кількість авіаударів КАБами та зменшити спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

“За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні “дискусії” щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець. Такі розмови, а, можливо, і саботаж під час виконання завдань окупантами лише зростатимуть, коли Повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога”, – додав Олещук.


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