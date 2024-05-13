Політика

Олена Зеленська приїхала до Белграда

13 Травня 2024 08:44
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Олена Зеленська у Сербії / N1

Олена Зеленська прибула до Белграда в неділю. Це стало першим візитом українського високопосадовця до Сербії з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє N1.

У супроводі дружини сербського президента Александара Вучича Тамари Зеленська оглянула місто і його середньовічну фортецю Калемегдан.

Там вона мала можливість послухати аудіогід про фортецю, який з квітня доступний українською мовою.

Першу леті супроводжував глава МЗС України Дмитро Кулеба, для якого цей візит до Белграда також став першим.

За інформацією у Белграді Зеленська також відвідала бібліотеку, зокрема, експозицію “Римська зала”, а також “Українську поличку” – куточок бібліотеки з українськими книгами, створений під її патронатом.

У присутності перших леді було підписано угоду про наукову, освітню та культурну співпрацю між Белградським університетом та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.


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