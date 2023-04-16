Суспільство

Окупанти випустили по Херсонщині 419 снарядів Протягом 417-ї доби протистояння російській агресії, 15 березня противник здійснив – 70 обстрілів Херсоноської області, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Про це написав очільник області Олександр Прокудін. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні. Через російську агресію дві людини загинули, ще двоє дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 61 особу. Поділитися:



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