Суспільство

Окупанти випустили по Херсонщині 419 снарядів

16 Квітня 2023 12:21
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обстріли, херсонська область

Протягом 417-ї доби протистояння російській агресії, 15 березня противник здійснив – 70 обстрілів Херсоноської області, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Про це написав очільник області Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні.

Через російську агресію дві людини загинули, ще двоє дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 61 особу.


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