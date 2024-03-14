Суспільство

Окупанти вночі обстріляли обʼєкти телевізійної інфраструктури Харківщини

14 Березня 2024 10:25
читать на русском →
обстріл, Харківщина
Наслідки обстрілу / Facebook

Російські війська вночі  вдарили по обʼєктах телевізійної інфраструктури Харківщини.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ», – йдеться у дописі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Березня 2024 11:09

СБУ затримала диверсанта, який планував підрив залізниці на Харківщині
14 Березня 2024 11:49

“Капітуляція України, “виплата всіх належних компенсацій Росії”: Медведєв озвучив “російську формулу миру”
14 Березня 2024 10:50

Лідер Російського добровольчого корпусу  закликав мешканців Бєлгородської та Курської областей негайно евакуюватися
14 Березня 2024 10:25

Окупанти вночі обстріляли обʼєкти телевізійної інфраструктури Харківщини
14 Березня 2024 09:46

Партизанський рух “Атеш” виявив місцезнаходження ворожого складу у тимчасово окупованому Севастополі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
усі думки