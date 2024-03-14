Окупанти вночі обстріляли обʼєкти телевізійної інфраструктури Харківщини

Російські війська вночі вдарили по обʼєктах телевізійної інфраструктури Харківщини.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ», – йдеться у дописі.