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Окупанти відводять артпідрозділи із правобережної частини Херсонщини

30 Жовтня 2022 19:27
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херсон, генштаб

Окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області намагається створити на підконтрольній території умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

Про це повідомляють у Генштабі.

У Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет і через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України.

Першочерговій так званій евакуації підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, який зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини та ринки з 1 листопада 2022 року.

За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів із правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.


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