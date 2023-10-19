Окупанти вдарили по Україні балістикою та ударними дронами

З 20:00 18 жовтня і по 5:00 19 жовтня російсько-окупаційні війська атакували Україну балістичними ракетами “Іскандер-М”, ударними безпілотниками типу Shahed, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом під час удару по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах росіяни використали 17 засобів повітряного нападу:

5 балістичних ракет “Іскандер М”;

1 зенітну керовану ракету С-300;

керовану авіаційну ракету Х-59;

1 крилату ракету (тип уточнюється);

9 ударних дронів Shahed-136/131.

РФ атакувала об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. ЗСУ вдалося знищити 4 повітряні цілі: ракету Х-59 та три ударні дрони.