Окупанти вдарили по Україні балістикою та ударними дронами

З 20:00 18 жовтня і по 5:00 19 жовтня російсько-окупаційні війська атакували Україну балістичними ракетами “Іскандер-М”, ударними безпілотниками типу Shahed, керованими авіаційними та зенітними ракетами.
Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом під час удару по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах росіяни використали 17 засобів повітряного нападу:
- 5 балістичних ракет “Іскандер М”;
- 1 зенітну керовану ракету С-300;
- керовану авіаційну ракету Х-59;
- 1 крилату ракету (тип уточнюється);
- 9 ударних дронів Shahed-136/131.
РФ атакувала об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. ЗСУ вдалося знищити 4 повітряні цілі: ракету Х-59 та три ударні дрони.