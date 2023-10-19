Кримінал

Окупанти вдарили по Україні балістикою та ударними дронами

19 Жовтня 2023 09:08
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війна, ппо

З 20:00 18 жовтня і по 5:00 19 жовтня російсько-окупаційні війська атакували Україну балістичними ракетами “Іскандер-М”, ударними безпілотниками типу Shahed, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом під час удару по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах росіяни використали 17 засобів повітряного нападу:

  • 5 балістичних ракет “Іскандер М”;
  • 1 зенітну керовану ракету С-300;
  •  керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 1 крилату ракету (тип уточнюється);
  • 9 ударних дронів Shahed-136/131.

РФ атакувала об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. ЗСУ вдалося знищити 4 повітряні цілі: ракету Х-59 та три ударні дрони.


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