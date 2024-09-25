Окупанти вдарили по Сумщині КАБами і дронами, є загиблий 

За минулу добу окупанти 90 разів атакували прикордоння Сумщини, в результаті чого загинула людина.

Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області.

“Зафіксовано 191 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади”.

“Новослобідська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), обстріли з використанням FPV-дронів (2 вибухи), внаслідок чого загинула 1 цивільна особа”.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, FPV дронами, з РСЗВ, скинув снаряди типу ВОГ БпЛА – 63 вибухи.

На Сумську і Річківську громади здійснив пуск КАБ, 4 вибухи.

На Есманьську громаду росіяни скинули 7 мін. Також були обстріли з використанням FPV-дронів.

По Білопільській громаді здійснили пуски КАБ, мінометні обстріли, обстріл з використанням FPV-дрона, танкові обстріли. Загалом 37 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії, FPV-дронами, скинув снаряд типу ВОГ з БпЛА – 25 вибухів.

Путивльську громаду атакував КАБ, здійснив обстріл з використанням FPV-дронів, 5 вибухів.

По Шалигинській громаді був пуск КАБ та удар з мінометів, 11 вибухів.

По Хотінській громаді також був пуск КАБ. Крім того, обстріл з використанням БпЛА типу “Герань”.

Миколаївську громаду росіяни теж атакували КАБ, 1 вибух.

У Дружбівській громаді зафіксували обстріли з використанням FPV-дронів, 13 вибухів.

У Глухівській, Миропільській, Середино-Будській громадах були обстріли з використанням FPV-дронів, 10 вибухів.