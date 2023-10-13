Суспільство

Окупанти вдарили по Покровську: щонайменше одна людина загинула

13 Жовтня 2023 10:49
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обстріл, донецька область

Вранці 13 жовтня місто Покровськ у Донецькій області зазнало атаки з боку російської армії, зруйновано дві адміністративні будівлі, щонайменше 1 людина загинула і 13 постраждали. 

Про це повідомляють Донецька обласна військова адміністрація, Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю – вже зараз (10:06) відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі”.

Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюються.

ДСНС повідомила, що з-під завалів врятували 3 особи.

За даними рятувальників, зруйновано дві адміністративні будівлі.


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Окупанти вдарили по Покровську: щонайменше одна людина загинула
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