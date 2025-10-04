        Суспільство

        Окупанти вдарили по пасажирському поїзду на вокзалі на Сумщині: є постраждалі

        Галина Шподарева
        4 Жовтня 2025 12:39
        Знищений внаслідок обстрілу вагон потяга "Шостка-Київ" / Фото: Сумська ОВА
        Сьогодні, 4 жовтня, російські військові завдали ударів по Шосткинській громаді Сумської області. Під ударом опинився залізничний вокзал.

        Про це повідомив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.

        “Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ”, – йдеться в повідомленні.

        Внаслідок удару по потягу постраждали пасажири. Кількість поранених уточнюється.

        На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби, розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція.

        Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, внаслідок удару безпілотником по залізничному вокзалу в місті Шостка Сумської області постраждали десятки людей, серед яких працівники Укрзалізниці і пасажири.


