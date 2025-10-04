Одеса знову йде під воду: у місті злива, кілька вулиць підтопило

Окупанти вдарили по пасажирському поїзду на вокзалі на Сумщині: є постраждалі

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, внаслідок удару безпілотником по залізничному вокзалу в місті Шостка Сумської області постраждали десятки людей, серед яких працівники Укрзалізниці і пасажири.

“Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ”, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 4 жовтня, російські військові завдали ударів по Шосткинській громаді Сумської області. Під ударом опинився залізничний вокзал.