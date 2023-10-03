Окупанти вдарили по Херсонщині: є постраждалі

Російські військові вдень обстріляли Херсон та Херсонський район, поранивши, за попередньою інформацією, чотирьох людей.

Про це повідомляє Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“Близько опівдня російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району Херсона. Пошкоджені приватні будинки. Внаслідок недавнього ворожого обстрілу передмістя Херсона, ймовірно, поранена людина”.

Він зазначив, що інформація про поранених уточнюється.

Перед тим Прокудін попередив мешканців про те, що у повітряному просторі Херсонщини зафіксували активність ворожої авіації і ймовірні пуски ракет та керованих авіабомб.

Вранці 3 жовтня окупати вже гатили по Херсону. Близько 6:00 під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті − окупанти пошкодили оселі херсонців, автівки та бутики, але люди, за даними Прокудіна, не постраждали.

Прокудін повідомив, що ворог також завдав авіаудару по Антонівці. За попередньою інформацією, постраждали троє місцевих жителів. Під завалами будинків можуть знаходитися люди. Інформація уточнюється.