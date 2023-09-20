Суспільство

Окупанти вдарили по Донеччині: є загиблі

20 Вересня 2023 20:27
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загиблі, обстріл, донецька область

Російська армія у середу, 20 вересня, здійснила обстріл Торецька та Північного Донецької області, загинули четверо людей.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 20 вересня військові РФ вдарили 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 «Тюльпан» по Торецьку та його околицях. Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне.

У Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували у приватному житловому будинку. Ще двоє людей – 84-річна мати та її 60-річний син дістали поранення, несумісні з життям, на одній з вулиць Північного.

Ворожа атака зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.


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