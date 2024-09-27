Кримінал

Окупанти вдарили КАБами по Херсонщині: є поранені, серед них – діти 
27 Вересня 2024 14:25
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обстріл, херсонщина
Наслідки удару / Telegram Олександр Прокудін

27 вересня армія рф атакувала КАБами Інгулець Дарʼївської громади Херсонської області, в результаті чого було поранено четверо людей, з яких двоє – діти 4 та 15 років.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Близько пʼятої ранку ворог атакував житлову забудову в селі Інгулець керованими авіабомбами. Постраждали четверо людей, серед яких двоє – діти”, – написав він.

За даними очільника ОВА, 4-річному хлопчику, який дістав вибухову травму і контузію, бригада “швидкої” на місці надала меддопомогу. 

Також 15-річного хлопця та двох жінок, 51 та 68 років, доставили до лікарні. Попередньо, у них вибухові травми. Медики проводять обстеження та допомагають потерпілим.


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