Окупанти у Токмаку почали вивозити сім’ї, закривають навчальні заклади і магазини, – мер Мелітополя

Росіяни у тимчасово окупованому Токмаку готуються до важкої осені – вже евакуйовують свої сім’ї й вивозять навчальні заклади. Зокрема у середу, 4 жовтня, у місті закрили усі магазини, ринки та “адмінустанови”.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Паніки немає”, але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку”, – написав він у телеграм

За його словами, декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи “влади”, а декілька днів тому російські офіцери почали інтенсивно евакуювати свої сім’ї.

Крім того, російські окупанти перейшли й до закладів освіти – вивозять школи, училище, технікум.

До того ж увечері 3 жовтня у Токмаці оголосили про закриття так званої “адмінустанови”, магазинів та ринку.

“До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре”, – підсумував мер Мелітополя.