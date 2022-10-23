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Окупанти спробували розпочати наступ під Бахмутом та Авдіївкою: карта бойових дій

23 Жовтня 2022 08:59
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генштаб, війна

ЗСУ стримують російських окупантів, які хочуть просуватися далі українськими територіями. Крім того, наші захисники проводять контрнаступальні дії.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів, повідомляють у Генштабі.

Окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також противник намагається утримати тимчасово захоплені території та зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Минулої доби російські окупанти знову вдалися до масованого обстрілу критичної інфраструктури та житла цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Більш як половина крилатих ракет та ударних БпЛА були збито Силами оборони України.

Загалом, за минулу добу, загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.


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