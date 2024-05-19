Окупанти розширили зону обстрілів у Чернігівській та Сумській області

За повідомленнями з Генштабу ЗСУ, на поточний час динаміка бойових зіткнень зберігається. З початку доби відбулося 105 бойових зіткнень.

“Агресор продовжує обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля”, – йдеться в Оперативній інформація станом на 19.30.