Окупанти розширили зону обстрілів у Чернігівській та Сумській області

За повідомленнями з Генштабу ЗСУ, на поточний час динаміка бойових зіткнень зберігається. З початку доби відбулося 105 бойових зіткнень.
“Агресор продовжує обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля”, – йдеться в Оперативній інформація станом на 19.30.
- На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на даному напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають.
- На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Ще дві – тривають.
- Гаряче сьогодні на Сіверському напрямку. З початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбито 22 ворожих атаки. Ще одне бойове зіткнення триває. Українські воїни тримають оборону та перешкоджають реалізації ворогом загарбницьких намірів.
- Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.