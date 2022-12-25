Харків

Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину, є загиблий

25 Грудня 2022 11:47
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харків, обстріли

Впродовж минулої доби завдавали мінометних та артилерійських ударів по районах населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, та ін.

Про це повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

Із танків, ствольної та реактивної артилерії ворог обстрілював Куп’янщину. Влучання фіксували в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне.

Внаслідок денних артилерійських обстрілів окупантів у селі Подоли, що в Куп’янському районі, загинув чоловік 72 років. Його дружина 74 років отримала поранення, госпіталізована до лікарні. Стан постраждалої середній.

«Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населеного пункту Лиман Перший, що в Дворічанській громаді. Віримо в Збройні Сили України та нашу Перемогу!», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.


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