Політика

Окупанти продовжують нести колосальні втрати на українській землі

27 Вересня 2022 09:40
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війна

Другий день поспіль російська армія втрачає 500 і більше своїх вояків.

За інформацією Генштаба ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 57750 (+550) осіб ліквідовано (учора – 500, позавчора – 400),
  • танків ‒ 2306 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4881 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1378 (+9) од,
  • РСЗВ – 331 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 175 (+3) од,
  • літаків – 261 (+1) од,
  • гелікоптерів – 224 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 241 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.


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