Політика

Окупанти продовжують нести колосальні втрати на українській землі Другий день поспіль російська армія втрачає 500 і більше своїх вояків. За інформацією Генштаба ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 57750 (+550) осіб ліквідовано (учора – 500, позавчора – 400),

танків ‒ 2306 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 4881 (+24) од,

артилерійських систем – 1378 (+9) од,

РСЗВ – 331 (+1) од,

засоби ППО ‒ 175 (+3) од,

літаків – 261 (+1) од,

гелікоптерів – 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),

крилаті ракети ‒ 241 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Поділитися:



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