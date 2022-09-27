Окупанти продовжують нести колосальні втрати на українській землі

Другий день поспіль російська армія втрачає 500 і більше своїх вояків.
За інформацією Генштаба ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 57750 (+550) осіб ліквідовано (учора – 500, позавчора – 400),
- танків ‒ 2306 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4881 (+24) од,
- артилерійських систем – 1378 (+9) од,
- РСЗВ – 331 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 175 (+3) од,
- літаків – 261 (+1) од,
- гелікоптерів – 224 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),
- крилаті ракети ‒ 241 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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